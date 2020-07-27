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أخبار البلد

الأرصاد تفجر مفاجأة.. أمطار رعدية على هذه المناطق من اليوم وحتى الجمعة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:01 ص
أمطار رعدية - أرشيفية
أمطار رعدية - أرشيفية
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عبد العزيز جمال
كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل فرصة تعرض البلاد لسقوط الأمطار في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير .

وقالت شاكر في تصريحات تليفزيونية، إن الهيئة أصدرت بيانًا تحذر فيه من تعرض البلاد لفرص سقوط الأمطار اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء.

وأكدت أن تلك الأمطار قد تصل إلى أمطار رعدية لعدد من المناطق.

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وعن المناطق المتوقع حدوث الأمطار عليها والتي قد تكون رعدية، أكدت شاكر أنها تضم  حلايب وشلاتين وأسوان وإدفو وسلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء وتمتد إلى الأقصر وتبدأ من اليوم الإثنين إلى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أنه بالفعل ظهرت تلك السحب الرعدية بالسعودية وشمال السودان وتدخل مصر اليوم الإثنين تدخل مصر.

وأكدت أن الأمطار في هذا التوقيت غريبة وغير معتاد عليها في فصل الصيف ، مضيفة أن درجات الحرارة تكون أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين أو 3 ، وتسجل القاهرة والوجه البحري بين 36 -38 حتى نهاية الأسبوع.

وأكدت أن مناطق جنوب البلاد التي تشهد فرص في سقوط الأمطار، وترتفع فيها درجات الحرارة حتى 47 درجة.

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