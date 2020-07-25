AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35

السبت 25/يوليه/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا لطيف على القاهرة والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية . 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الاسكندرية 31 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 34 25
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 25
بلطيم 32 25
مطروح 30 20
السلوم 32 20
سيوة 36 22
بورسعيد 31 24
دمياط 31 23
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 37 20
السويس 36 22
العريش 32 23
رفح 32 23
رأس سدر 39 25
نخل 38 20
نويبع 40 28
طابا 37 26
كاترين 36 21
الطور 36 25
شرم الشيخ 41 31
الغردقة 41 29
مرسى علم 38 30
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 23
المنيا 39 25
أسيوط 40 26
سوهاج 41 27
قنا 42 28
الأقصر 43 30
أسوان 43 31
ادفو 43 30
أبوسمبل 41 26
الوادى الجديد 42 25
شلاتين 40 29
ابو رماد 39 29
حلايب 36 30
رأس حدربة 35 30

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري لطيف ليلا

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيله الأولى.. زيجات فاروق الفيشاوى ومأساته مع المرض

فاقت كل التوقعات.. محمد جاد: محطة مترو عدلي منصور تبادلية بها خدمة وسائل المواصلات المختلفة

باعته عصابة عقب ولادته.. رد فعل أم بعد عودة رضيعها المختطف.. شاهد

ترامب: سيطرنا على 90% من الاحتياطات العالمية لدواء ريمديسفير ضد كورونا

فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا

بعد تداول أغانيه.. رضا البحراوي يتصدر تريند تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب آيا صوفيا.. موجة عدوى شرسة تنتظرها تركيا تدمر صحة الأتراك ..صور

فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا

لافتة وأنيقة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين كارول سماحة فى عيد ميلادها