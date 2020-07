أخبار مطمئنة عن أمير الكويت.. والإمارات تنافس الكبار على المريخ.. الأبرز في الصحف الإماراتية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الاحد، مجموعة من أهم الاخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على سطوع نجم الإمارات في مجال الفضاء.





*الإمارات تنافس الكـبار في استكشاف كوكب المريخ





وبحسب "الإمارات اليوم"، ثلاث دول تشق طريقها إلى كوكب المريخ، هي الولايات المتحدة، والصين، والإمارات العربية المتحدة، لاستكشاف الكوكب الأحمر على أمل العثور على أدلة عن وجود حياة من قبل على ظهره، وجمع عينات صخرية لفحصها في الأرض. كل مهمة من هذه المهام تعتبر طليعية في حد ذاتها. حيث تهدف الصين لإضافة نجاحات جديدة إلى نجاحاتها الفضائية السابقة، من خلال إطلاق إحدى مركباتها إلى المريخ للمرة الأولى. وأطلقت الإمارات العربية المتحدة «مسبار الأمل»، الذي يعتبر أول مهمة فضائية من قبل دولة عربية، وأول تجربة لوكالة الفضاء الإماراتية الوليدة. وسترسل الولايات المتحدة ممثلة في وكالتها (ناسا) مركبتها الخامسة إلى المريخ.





أحلام طموحة ظلت تراود الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إطلاق رحلة صوب كوكب المريخ سمتها «مسبار الأمل»، وهو أول مسبار عربي وإسلامي في التاريخ يتجاوز مدار الأرض، والذي انطلق بالفعل من مركز الفضاء في تانيجاشيما باليابان في الـ20 من يوليو الجاري.





بعثة الإمارات إلى كوكب المريخ لا تعني فقط إطلاق أول دولة عربية رحلة استكشافية نحو الفضاء، وإنما تعني أيضًا وضع أول خريطة طقس عالمية للمريخ. وعلى الرغم من أن مسبارات سابقة تمكنت من رسم صورة للغلاف الجوي لكوكب المريخ، من مدارات سمحت لها بمسح كل جزء من أجزاء الكوكب في أوقات محدودة من اليوم، فإن المدار الإهليلجي الضخم الذي سيتخذه «مسبار الأمل» سيمكنه من مسح أجزاء كبيرة من المريخ في ظروف النهار والليل، ليغطي تقريبًا الكوكب بأكمله في كل 55 ساعة من إكماله لدورته. وتقول وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة قائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، سارة بنت يوسف الأميري: «نستطيع تغطية جميع مناطق المريخ، طوال الوقت وعلى مدار اليوم، وخلال عام مريخي كامل».





وتستطيع كاميرا المسبار ذات الضوء المرئي وجهاز الطيف ذي الأشعة تحت الحمراء دراسة غيوم المريخ، والعواصف الترابية في الغلاف الجوي السفلي. كما يرصد جهاز طيف المسبار ذو الأشعة فوق البنفسجية الغازات في الغلاف الجوي العلوي. وتقول عضو الفريق العلمي لبعثة الإمارات للمريخ، حصة المطروشي «هذه المهمة الأولى لبعثة الإمارات للمريخ ستوفر صورة شاملة لديناميكيات الغلاف الجوي لهذا الكوكب».





خلال مهمته التي تستغرق عامين، سيتتبع «مسبار الأمل» تغيرات الطقس اليومية والمواسم المتغيرة. وكذلك المساعدة في الإعداد للمهام البشرية المستقبلية، ويساعد على فهم الظروف التي جعلت الهيدروجين والأوكسجين يتسربان نحو الفضاء من الغلاف الجوي للمريخ، وهذا يمكن أن يساعد العلماء على فهم مناخ المريخ وأسباب زوال غلافه الجوي السميك.





*حمدان بن محمد: التدابير الاستباقية لدبي مكنتها من احتواء تداعيات «كورونا»





وبحسب "الإمارات اليوم"، أكّد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن جائحة «كوفيد-19» شكلت تحديًا حقيقيًا للعالم أجمع، مشيرًا سموّه إلى أن دبي ودولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اتخذت نهجًا استباقيًا في التعامل مع هذا التحدي، مكّنها من احتواء تداعيات الأزمة.





وأكّد أن «جميع التدابير الاستباقية، التي طبقتها حكومة دبي، وضعت أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في صدارة أولوياتها، وفعّلت منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات، التي أثبتت فاعليتها، وأثمرت عن تفادي التأثير السلبي للأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية».





*اليونان تمنح سفير الإمارات وسامًا رفيعًا





وبسحب "البيان"، منحت اليونان محمد مير عبد الله الرئيسي، سفير دولة الإمارات فوق العادة لدى اليونان، وسامًا رفيعًا، تقديرًا للدور الفاعل والجهود المقدَّرة التي بذلها خلال فترة عمله سفيرًا لدولة الإمارات لدى اليونان.





وقلّد نيكوس ذينذياس، وزير الخارجية اليوناني، السفير وسام "Grand Cross of the Order of Phoenix" نيابة عن إيكاتيريني ساكيلاريوبولو- رئيسة الجمهورية اليونانية، في المراسم التي جرت في مقر الخارجية اليونانية، حيث أثنى الوزير، خلال كلمة له، على الدور الفاعل الذي قام به الرئيسي في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع.





من جانبه، أعرب الرئيسي، في كلمة له، عن شكره وتقديره للتكريم الذي حظي به، مؤكدًا متانة العلاقات التي تجمع البلدين.





وأعرب عن اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبّر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المتميز، مشيرًا إلى تطلع دولة الإمارات دائمًا إلى تعاون وثيق بما يخدم شعبي البلدين.





*مقتل وإصابة نحو 120 شخصًا في هجوم بإقليم دارفور السوداني





وبحسب "البيان"، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس الأحد إنه تلقى تقارير بمقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة نحو 60 آخرين في هجوم مسلح بقرية في إقليم دارفور السوداني أول أمس السبت.









وذكر المكتب في بيان أن الهجوم، الذي وقع بقرية مستري في ولاية غرب دافور، هو إحدى الحلقات "في سلسلة حوادث أمنية جرى الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن حرق عدة قرى ومنازل ونهب أسواق ومتاجر وخلفت أضرارا بالبنية التحتية". ولم يحدد المكتب مصدر التقارير.





ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الحكومة السودانية قولها أمس الأحد إنها ستنشر قوات مشتركة من عدة أجهزة أمنية في دارفور بعد تجدد العنف في الإقليم مؤخرا.





وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في اجتماع بالخرطوم مع وفد نسائي من دارفور إن القوات ستنشر في ولايات الإقليم الخمس لحماية الناس وتأمين موسم الزراعة.





وشدد مجلس الأمن والدفاع السوداني عقب اجتماع أمس الأحد على أهمية "استخدام القوة اللازمة قانونا لحفظ الأرواح والممتلكات وإيقاف جميع التفلتات الأمنية والتصدي للخارجين عن القانون ودعم أسس المواطنة".





وفي حادث منفصل، قال شهود وزعيم محلي أول أمس السبت إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 22 آخرون في هجوم شنه مسلحون من فصيل غير معروف على قرية في ولاية جنوب دارفور.





وذكرت وكالة السودان للأنباء أن ثلاثة أشخاص بينهم امرأة قتلوا أمس الأحد في تجدد نزاع بين مزارعين ورعاة بمنطقة الجرف في ولاية شمال دارفور، مضيفة أن قوات الأمن تدخلت وفصلت بين الطرفين.





ودفع عنف الفصائل المسلحة بشمال دافور في الآونة الأخيرة السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ يوم 13 يوليو.





وقالت الأمم المتحدة "إن تصاعد العنف في مناطق مختلفة بإقليم دارفور يؤدي إلى زيادة النزوح ويقوض موسم الزراعة ويتسبب في خسائر في الأرواح والمعايش".





*قرقاش: إمبريالية إقليمية تهدد سيادة العرب.. فلنكن بحجم التحدي





وبحسب "الخليج"، أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها قد تكون الخطر الأكبر الذي يهدد المنطقة، موضحًا أن التضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية. وقال قرقاش، على «تويتر»: «لعلّ الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها». وأضاف: «ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي».





من جانب آخر، أعلن الجيش الوطني الليبي عن نشر قوات بحرية لحماية السواحل قبالة الهلال النفطي من أي اختراق، وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن مراوغات وألاعيب تركيا التي تقوم بها في ليبيا مستمرة، وذلك مع عدم موافقتها إلى الآن على وقف إطلاق النار في البلاد، محذرًا من طرف ثالث تريد تركيا استخدامه لتقويض ليبيا. وأضاف المسماري، أمس، أن الرسائل التركية التي تصل مؤخرًا حول ليبيا جميعها سلبية وتحمل تهديدًا صريحًا وواضحًا أمام المجتمع الدولي من أنها مستمرة في مشروعها للسيطرة على ليبيا بقوة السلاح، في حين دمر سلاح الجو الليبي عددا من الدبابات والآليات العسكرية للميليشيات بمحيط الوشكة غرب سرت.





* الكويت تتلقى «أخبارًا مطمئنة جدًا» عن صحة صباح الأحمد





وبحسب "الخليج"، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم عن تسلمه «أخبارًا مطمئنة جدًا» عن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يتلقى حاليًا العلاج في الولايات المتحدة. وصرح الغانم، في سلسلة تغريدات منشورة على حساب مجلس الأمة في «تويتر» الأحد، «ما تصلنا من أخبار بشأن صحة الأمير مطمئنة جدا، ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا».





وأكد الغانم أنه نقل لسفيرة واشنطن لدى الكويت، ألينا رومانوسكي، أثناء اجتماع عقد بينهما في وقت سابق الأحد، تقدير مجلس الأمة الكويتي «لما قامت به الرئاسة الأمريكية والولايات المتحدة من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل أمير البلاد، وكل ما قدموه من دعم وعون، سواء كوادر أو طواقم طبية».





والخميس الماضي غادر الشيخ صباح الأحمد الكويت إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة، وذكر الديوان الأميري أنه في حالة مستقرة.