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مرأة

أفضل طريقة لـ إزالة الشعر في المنزل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
إزالة الشعر تكون فعالة فقط عندما تتم بشكل صحيح، وفي بعض الأحيان لا يمكن إزالة بعض الشعر القصير، ما قد يسبب تهيجًا ويجعلك تشعرين بأن المهمة غير مكتملة، فيما يلي بعض الطرق البسيطة لحل مشكلة إزالة الشعر في المنزل.

استخدمي كريم الحلاقة لإزالة الشعر، إنها دائما ضرورة، إذا كنت لا تستخدمين نوعًا من الزيوت، فيمكن أن تترك الحلاقة الجافة بعض الشعر القصير. 

* عند الحلاقة ، استخدمي دائمًا ماكينة الحلاقة المناسبة، وتأكد من أن الشفرات ليست مملة وقديمة، لأنها لن تؤدي المهمة بشكل صحيح ، وتترك وراءها الشعر.

* ضعي في اعتبارك أيضًا أنه عند الحلاقة، فأنت لا تديرين ماكينة الحلاقة في الاتجاه المعاكس، حيث قد يؤدي ذلك إلى إصابات وتهيج في الجلد وخشونة ونمو الشعر.

* قومي ببلل الفرشاة الجافة إذا كان لديك نتوءات على الجلد ونمو الشعر، لأنه يمكن أن يخلصك من الشعر غير المرغوب فيه ويجعل البشرة أكثر نعومة، وضعي في اعتبارك أنه يجب أن تكون لطيفًا عند استخدام الفرشاة، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة.

* قشري بشرتك بانتظام، سيؤدي ذلك إلى تجعد الشعر بشكل أقل ويصبح نتوءات، ما يترك لك بشرة أنعم، يمكن أن يخلصك التقشير أيضًا من خلايا الجلد الميتة والمسام المسدودة وما إلى ذلك.
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