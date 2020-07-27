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رياضة

رمضونا رايح جاي.. نادٍ أوروبي يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:51 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو الحلوانى

لا يزال موقف بقاء رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى غامضا خلال السنوات المقبلة.



وينتهى تعاقد رمضان صبحي مع الأهلى بنهاية الموسم الكروى الجارى كونه معارا من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي .



وكشف موقع كالتشيو ميركاتو عن رغبة أودينيزي في حسم صفقة رمضان صبحي خلال الموسم الجديد، بعد نهاية إعارته إلى الأهلي.

 


وأكد الموقع الإيطالي أن رمضان صبحي يرتبط بعقد مع هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، كما أن ناديه يرحب ببيعه مقابل 7 ملايين يورو.


ويعد رمضان صبحي واحدا من اللاعبين الذين يسعى النادى الأهلى إلى بقائه شرائه بشكل نهائي من ناديه هيدرسفيلد فى ظل الاعتماد عليه بشكل كامل فى قيادة الفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية القوية التى يمتلكها .

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