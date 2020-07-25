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رياضة

نادر شوقي: رمضان صبحي تلقى عرضا مغريا من مصر و5 أندية أوروبية تفاوضه.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 05:01 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي، أن موكله تلقى عرضًا مغريًا من أندية الدوري المصري.

وأضاف وكيل أعمال رمضان صبحي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من صباح السبت :"رمضان صبحي لن يلعب في مصر سوى مع الأهلي فقط، وسيستمر في الأهلي لأنه بيته إذا لم يخض تجربة الاحتراف".

وتابع :"نادي هدرسفيلد يريد بيع رمضان صبحي لأن عقده سينتهي بعد موسمين، لذا النادي الإنجليزي يريد الاستفادة المالية من بيع اللاعب ، رمضان تلقى عرضًا عندما سمعته استغربت، لأن هذا العرض سيجعل أي لاعب يرفض الاحتراف".

وعن موقف الأهلي من شراء عقد صاحب الـ23 عامًا، أوضح :"موقف الأهلي واضح وهو شراء اللاعب، جمعتني جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي وأيضًا الخطيب عقد جلسة مع رمضان في شهر أبريل الماضي تم الاتفاق من خلالها على الخطوط العريضة في مستقبل اللاعب".

وحول مستقبل رمضان من الاحتراف الأوروبي :"يوميًا أتلقى عروضًا من أندية الدوري التركي، أيضًا كان لديه عرضًا من اليونان وروسيا والبرتغال وألمانيا".

ويلعب رمضان صبحي في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة منذ يناير 2019 حيث استقدمه الفريق الأحمر على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور قبل أن تتجدد الإعارة لمدة موسم كامل.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي خاض تجربة احترافية في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي عندما انتقل من الأهلي في صيف موسم (2016 - 2017) قبل أن يرحل إلى فريق هيدرسفيلد في صيف موسم (2018 - 2019).
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