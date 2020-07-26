بعد موافقة هدرسفيلد على تقسيط المبلغ .. الأهلي يقترب خطوة جديدة من ضم رمضان صبحي بشكل نهائي





وحسب مسئولو الأهلي، فإن هيدرسفيلد وافق بشكل مبدئي على تقسيط ما يريده لبيع رمضان صبحي والذي حتى الآن الخلاف قائم في هذا الأمر، فالنادي الإنجليزي تنازل قليلا وطلب 6 ملايين يورو في حين رفع الأهلي عرضه إلى 4.5 مليون يورو، ويبدو الأمور في طريقها للحسم مقابل 5 ملايين يورو، يتم دفعها على أقساط لمدة عامين.

ودارت مفاوضات قوية خلال الأيام القليلة الماضية بين الطرفين بذل فيها خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات جهودًا كبيرة في هذا الملف حتي بات اللاعب علي أعتاب العودة بشكل نهائي للقلعة الحمراء ، خاصة في ظل عدم وجود أوروبية حقيقية لرمضان صبحي وهو ما دفع هيدرسفيلد يتراجع قليلا ً ف يطلباته المالية .