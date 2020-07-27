بزيت الشاى .. طريقة عمل ماسك حب الشباب

يعد حب الشباب من أكثر الأشياء التى تؤرق الفتيات والشباب فى سن المراهقة وتشوه مظهرهم خاصة من يعانون من انتشاره فى الوجه بصورة كبيرة مما يقلل ثقتهم فى أنفسهم ويشعرهم بالحرج.





يتخوف البعض من استخدام الكريمات والمستحضرات الصناعية، لذا قدم موقع "بولد سكاى" طريقة عمل ماسك زيت الشاى لعلاج حب الشباب.





مكونات ماسك حب الشباب:

ملعقتين من العسل

عصير نصف تفاحة

5 قطرات زيت شجرة الشاي





طريقة عمل ماسك حب الشباب:

اخلطى عصير التفاح مع العسل وزيت شجرة الشاى جيدا.

ضعي الماسك على المنطقة المصابة بحب الشباب فقط.

اتركيه 30 دقيقة ثم افركه بدون ضغط زائد ثم اشطفه.