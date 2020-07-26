وصفة البابونج لتفتيح البشرة فى العيد

اقترب الاحتفال بعيد الاضحى المبارك وفيه تسعى النساء للحصول على اجمل وافضل مظهر ومن اكثر الاشياء التى تسعى لفعلها المرأة خلال هذا التوقيت هى تفتيح البشرة





بولد سكاى ". يعد ماسك البابونج من اهم الوصفات الطبيعية التى تساعد على تفتيح البشرة وزيادة نضارتها ، ونعرضه لكم وفقا لما قدمه موقع "

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مكونات وصفة البابونج لتفتيح البشرة :

باكيت بابونج

ملعقة صغيرة مسحوق الشوفان

½ ملعقة عسل

ماء

طريقة عمل وصفة البابونج لتفتيح البشرة:

1) غليان بعض الماء في مقلاة وإضافة كيس شاي البابونج إليها. دعها تبرد.

2) أضيفي مسحوق الشوفان والعسل إلى هذا الشاي.

3) ضعي هذا المزيج على الوجه واستمري في وضعه لمدة 15-20 دقيقة.