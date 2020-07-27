عمرو سعد: تدريب طلائع الجيش نقطة تحول في حياتي المهنية.. فيديو

أكد عمرو سعد مدرب أحمال منتخب التايكوندو المتأهل لأولمبياد طوكيو والفريق الأول لليد بنادي طلائع الجيش أن توليه مهمة إعداد فريق اليد بالجيش نقطة تحول كبيرة في حياته المهنية.

وأضاف عمرو سعد في تصريحات خاصة بالفيديو لموقع "صدى البلد" أنه سعيد بثقة الجهاز الفني لطلائع الجيش تحت قيادة خالد بندق ويتمنى أن يكون على قدر المسؤلية وأن يساهم في تطوير الشق البدني للاعبي الجيش.

وأوضح عمرو سعد أنه عمل مع العديد من الأبطال وجميع من عمل معه على مدار السنوات الماضية كانوا ينافسون على المراتب الأولى في كافة البطولات التي يخوضها ولذلك يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة.

وأشار عمرو سعد إلى أنه يسعى بشكل كبير أن يكون على قدر تلك المسؤولية ويد الجميع بأن يكون فريق يد طلائع الجيش رقم واحد في مصر بمساعدة لاعبي الفريق.