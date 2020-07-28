برعاية الاستخبارات التركية.. الشهاوي: مخطط إرهابي لجمع التنظيمات المسلحة

كشف العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني، عن مخطط جديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنشر مزيد من الإرهاب والفوضى وتقويض أي عمليات استقرار في سوريا وليبيا والعراق، وذلك من خلال جمع الفصائل والتنظيمات المسلحة تحت لواء تنظيم وكيان واحد برعاية ضباط الاستخبارات التركية.





وأوضح الشهاوي، في تصريح له اليوم، أن هناك ما يقرب من ٢٠٠٠ صومالي خُدعوا وتم ضمهم إلى جيش من المرتزقة بهدف إرسالهم إلى ليبيا لقتال قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة بتخطيط تركي ودعم قطري.





وألمح إلى أن الحكومة التركية تولي أهمية خاصة للعلاقة مع الصومال نظرًا للموقع الإستراتيجي المهم للبلد العربي الأفريقي على خليج عدن ومدخل البحر الأحمر من جهة والمحيط الهندي من جهة أخرى من أجل محاولة تهديد الأمن القومي المصري والعربي.