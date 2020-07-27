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أخبار العالم

أضرار كبيرة .. بيان عاجل من العراق بشأن الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:02 م
معسكر التاجي
معسكر التاجي
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شيماء مصطفى
أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، بيانا بشأن تعرض معسكر التاجي في شمال بغداد لهجوم صاروخي.

ووفقًا لبيان صادر عن الخلية، قالت إن "معسكر التاجي للجيش العراقي تعرض قبل قليل إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور، وسقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية".

وأضافت أن الصاروخ الأول سقط على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وتسبب في أضرار كبيرة بإحدى طائرات طيران الجيش، فيما سقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفا أضرار مادية".

وأوضحت أن الصاروخ الثالث سقط في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر، مشيرة إلى أن القوات الأمنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم الى العدالة، لينالوا جزاءهم، ولضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة.
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