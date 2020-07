تظاهرات في البصرة العراقية ضد انقطاع التيار الكهربائي وغياب الخدمات.. فيديو

شهدت محافظة البصرة العراقية، اليوم، تظاهرات ضد انقطاع التيار الكهربائي والخدمات بالمحافظة، بالإضافة إلى التعبير عن التضامن مع التظاهرات في العاصمة العراقية بغداد.

ودافع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن احتجاجات المتظاهرين في أنحاء البلاد، معتبرا أن مطالبهم مشروعة ويجب تنفيذها، بحسب ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال "الكاظمي"، إنه لن يسمح بالمساس بالمتظاهرين السلميين الذين يستمرون في التظاهر في البلاد بعد توقف لأشهر على أثر جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن حكومته تقوم بالتحقيق في الانتهاكات بحقهم، محذرًا فيما يبدو الميليشيات الموالية لإيران من مغبة التعرض مرة أخرى لهم.

وأكد "الكاظمي"، ضرورة عمل العراقيين حتى إقامة انتخابات نزيهة ومعبرة عن تطلعاتهم، وتلبي تطلعات المظاهرات التي اندلعت بقوة في أول أكتوبر من عام 2019.

Demonstrators in oil-rich #Basra in south of #Iraq protest against lack of #electricity & services and express solidarity with protesters in Baghdad. #IraqProtests — pic.twitter.com/6NJXKd36f4