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أخبار العالم

دراسة: الكلاب البوليسية قادرة على اكتشاف فيروس كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:20 ص
صدى البلد
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شريف سيد
توصلت دراسة جديدة، اليوم، قامت بها جامعة هانوفر في ألمانيا، إلى تمكن الكلاب البوليسية المدربة من اكتشاف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عن طريق عينات اللعاب بدقة بلغت 94%. 

وأعلن مسئولون أمريكيون وعاملون في شركة "مودرنا" عن إمكانية جاهزية لقاح كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام الجاري. 

وقالت شركة صناعة الادوية "مودرنا" إن بدء تجربة اللقاح التي تضم 30 ألف شخص؛ أثبتت أنه آمن وفعال، وتتبقى آخر عقبة، وهي حصول اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية.

وتعد هذه هي أول محاولة من نوعها للقضاء على فيروس كورونا المستجد في العالم، ضمن برنامج ترامب لتسريع إنتاج لقاح للفيروس. 

وحصلت الشركة على نحو مليار دولار من الحكومة الأمريكية، ضمن برنامج تشجيع التوصل الى لقاح كورونا.
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