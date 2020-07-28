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مرأة

في لمح البصر.. حيل لتنظيف السجاد بأقل مجهود

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:26 ص
سجاد
سجاد
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لمياء الياسين
تبحثين عن طرق سريعة لتنظيف السجاد قبل العيد بأقل مجهود وتعطيك نتيجة أفضل، إليك طريقة سريعة يمكنك البدء في تجربتها من الآن يقدمها موقع "برايت سايد"، وهي كالتالي:  

التنظيف بالخل
يمكنك رش المنطقة المراد تنظيفها بالخل لمدة 10 دقائق لإتاحة الفرصة للخل للتغلغل فيها فهو يعمل على انتزاع الرائحة الكريهة وتنظيف السجاد.

-التنظيف بالبخار
بعض السيدات يقومن بتنظيف السجاد من خلال البخار وهو عبارة عن ماء ساخن عالى الضغط، وذلك بهدف تحريك ألياف السجاد والعمل على تفكيك الأوساخ الموجودة في السجاد، ثم شفط الماء باستخدام الفرشاة، ثم تترك السجادة حتى تجف.

- الغسل اليدوي
الطريقة المثلى لغسل السجاد نقوم بملء الحوض بالماء الدافئ، مع إضافة كمية كبيرة من المنظفات أو أكثر إذا كانت السجادة كبيرة.

ونترك السجادة 10 دقائق من أجل إزالة البقع من الألياف برفق، ثم التخلص من الماء وتركها حتى تجف.

تنظيف السجاد بدون غسيل
- يمكن تنظيف السجاد بدون غسيل من خلال استخدام ماء دافئ وفرشاة، يتم تنظيف المنطقة المتسخة من خلال فركها باستخدام الفرشاة ويتم إضافة الماء برفق على المنطقة حتى لا يقع الماء على الأرض.
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