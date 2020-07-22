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مرأة

قبل العيد.. حيلة سهلة لتنظيف السجاد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:23 م
قبل العيد .. حيلة
قبل العيد .. حيلة سهلة لتنظيف السجاد
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اسماء محمد
يستعد المسلمون للاحتفال بعيد الأضحى المبارك ومن ضمن الاشياء التى اعتادت النساء على فعلها فى هذا التوقيت تنظيف السجاد والاثاث وكل جزء فى المنزل جيدا.
يعد تنظيف السجاد من أكثر الأمور المرهقة للمرأة حيث يحتاج لمجهود قوى فيكون سمكها كبير ووزنها ثقيل ومساحتها كبيرة وبالتالى فإن غسلها بالطرق العادية يرهق المرأة كثيرا .

وفى بعض الأحيان يكون على السجاد بعض البقع القوية التى يصعب إزالتها بالطرق العادية فضلا عن الوقت الكبير الذى تستغرقه هذه المهمة.

عرض موقع " oceandraw" طريقة تنظيف السجاد بسهولة تجعلها تبدو كالجديدة باستخدام بيكربونات الصودا المعروفة بصودا الخبز.
طريقة الاستخدام هى رش صودا الخبز على السجاد ثم فركها بالماء الدافئ، اما اذا كان السجاد شديد الاتساخ فيمكن تركه بين عشية وضحاها ثم  بتنظيف أي فائض في الصباح.

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