قبل العيد .. حيلة سهلة لتنظيف السجاد





عرض موقع " oceandraw" طريقة تنظيف السجاد بسهولة تجعلها تبدو كالجديدة باستخدام بيكربونات الصودا المعروفة بصودا الخبز.

طريقة الاستخدام هى رش صودا الخبز على السجاد ثم فركها بالماء الدافئ، اما اذا كان السجاد شديد الاتساخ فيمكن تركه بين عشية وضحاها ثم بتنظيف أي فائض في الصباح.





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وفى بعض الأحيان يكون على السجاد بعض البقع القوية التى يصعب إزالتها بالطرق العادية فضلا عن الوقت الكبير الذى تستغرقه هذه المهمة.