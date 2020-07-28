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توك شو

فيها حاجة حلوة.. محمود بياع تين شوكي بدرجة طالب هندسة.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال محمود الانصارى، طالب كلية الهندسة، الذى يبيع التين الشوكى، إنه طالب فى كلية الهندسة بجامعة اسيوط فى الفرقة الثالثة، وعرض عليه أحد أصدقائه العمل معه فى التين الشوكى، ونظرًا لأن عادات الصعيد أن يعتمد كل شخص على نفسه وأن يتكفل بمصاريف كليته.

وأضاف الأنصارى، فى مداخلة اهتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دي إم سي"، أنه يعمل منذ أن كان عمره 10 سنوات وحتى الصف الثالث الاعدادى بدأ فى شغل المعمار ولكنه مرهق جدًا والمقابل المادى الخاص به غير كاف، وبعد ذلك بدأ فى العمل فى التين الشوكى فى مدينة المنوفية.

وتابع أنه يعمل فى بيع التين الشوكى منذ عام 2017، منوهًا أنه كان يتمنى أن يتدرب فى مجال الهندسة والحصول على دورات تأهيلية فى مجال الهندسة ولكن ظروف جائحة كورونا حالت دون ذلك.

وأكد ان العمل فى أى مجال ليس به أى عيب، ولكنه يشرف صاحبه، موضحًا أنه عمل فى كافة المجالات منذ الصغر حيث أنه بدأ فى سوق العمل وهو فى الصف الثالث الابتدائى.
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