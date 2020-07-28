بسبب كورونا.. الأمم المتحدة تكشف حجم خسائر السياحة العالمية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، الثلاثاء، أن وباء كورونا كلف السياحة العالمية 320 مليار دولار في 5 أشهر، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.





وفي سياق المنفصل، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الاثنين، أن جائحة كورونا مستمرة في التسارع، وهي أخطر حالة من حالات الطوارئ التي يتعرض لها العالم، حيث تضاعفت حالات الإصابة بـ بالفيروس المستجد كوفيد 19 خلال الأسابيع الستة الماضية.





وأضاف جيبريسوس "هذه هي المرة السادسة التي يتم فيها الإعلان عن حالة طوارئ صحية عالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية، ولكن من السهل أن تكون أشدها خطورة، وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 16 مليون حالة لمنظمة الصحة العالمية وأكثر من 640000 حالة وفاة، ولا يزال الوباء يتسارع".





وتابع تيدروس في مؤتمر صحفي افتراضي: "لقد تضاعف العدد الإجمالي للحالات خلال الأسابيع الستة الماضية".



