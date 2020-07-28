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أخبار العالم

بسبب كورونا.. الأمم المتحدة تكشف حجم خسائر السياحة العالمية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:30 م
بسبب كورونا.. الأمم
بسبب كورونا.. الأمم المتحدة تكشف حجم خسائر السياحة العالمية
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، الثلاثاء، أن وباء كورونا كلف السياحة العالمية 320 مليار دولار في 5 أشهر، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي سياق المنفصل، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الاثنين، أن جائحة كورونا مستمرة في التسارع، وهي أخطر حالة من حالات الطوارئ التي يتعرض لها العالم، حيث تضاعفت حالات الإصابة بـ بالفيروس المستجد كوفيد 19 خلال الأسابيع الستة الماضية.

وأضاف جيبريسوس "هذه هي المرة السادسة التي يتم فيها الإعلان عن حالة طوارئ صحية عالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية، ولكن من السهل أن تكون أشدها خطورة، وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 16 مليون حالة لمنظمة الصحة العالمية وأكثر من 640000 حالة وفاة، ولا يزال الوباء يتسارع".

وتابع تيدروس في مؤتمر صحفي افتراضي: "لقد تضاعف العدد الإجمالي للحالات خلال الأسابيع الستة الماضية".

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية أنه سيجتمع مجددًا في لجنة الطوارئ في وقت لاحق من هذا الأسبوع "لإعادة تقييم الوباء" وتقديم المشورة له وفقًا لذلك كما هو مطلوب بموجب اللوائح الصحية الدولية.
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