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رياضة

الأهلي والجونة.. وليد سليمان يتقدم ومحاولات للتعويض في أول 15 دقيقة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:36 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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عمرو ابوبكر

انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الأهلي والجونة، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد في اللقاء المقام على ملعب مختار التتش.

ويواجه الأهلي منافسه الجونة ودياََ، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

واخترق الأهلي دفاعات الجونة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وتمكن من الوصول للمرمى وتسجيل الهدف الأول. 

واستطاع الحاوي وليد سليمان أن يخدع الحارس والدفاع وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. 

واستمرت المباراة وعقب الهدف مشتعلة وهدد الجونة مرمى الأهلي في الدقيقك العاشرة في أخطر كرك على مرمى الأهلي. 

ثم عاد الأهلي ليهاجم وانفرد رمضان صبحي من تمريرك رائعة من عمرو السوليه ولكن تدخل حارس المرمى ببراعة وانقذ الجونة من هدف ثاني. 

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي : 

حراسة المرمى : محمد الشناوى 

خط الدفاع : محمد هانى ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلى معلول .

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان .

خط الهجوم : رمضان صبحي وجونيور أجايي ومروان محسن .

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