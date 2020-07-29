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توك شو

متحدث الحكومة: طبيب الغلابة سيظل حاضرا بيننا رغم المغيب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:54 م
طبيب الغلابة الدكتور
طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي
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البهي عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قدم التعازى فى طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي اليوم.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة" صدى البلد "تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الدكتور محمد مشالي لم يتول أى منصب ولكن الدولة وجهت له الشكر على تضحيته وما قدمه.
 

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تقدم الشكر لكل من يقدم الأفضل والخير، وان طبيب الغلابة سيظل حاضرا رغم المغيب.


وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن، الدولة تقف خلف أى مواطن يقدم كل خير، وأكد متحدث الحكومة أن الأطباء يقومون بمجهود كبير.

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