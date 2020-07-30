بـ لوك جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة منة فضالى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصو و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير.
خطفت منة فضالى الأنظار ب، لوك جديد و مختلف، حيث ارتدت فستان قصير يصل اعلى الركبة و ذا اكمام طويلة، واتسم التصميم باللون الأسود المزين بالتطريزات الجذابة التى زادت من اناقتها.
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و انتعلت منة فضالى حذاء ذا كعب عالى باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس ذات إطار و عدسات سوداء، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت منة فضالى على خصلات شعرها القصير المموج والمنسدل، فيما أختارت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.
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