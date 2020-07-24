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فن

عيش ندل تموت مستور.. شاهد منة فضالي في أحدث ظهور لها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:53 م
منه فضالي
منه فضالي
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ندى فكري
نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".
 

وظهرت  منة فضالى بإطلالة جذابة بفستان اسود ، وكتبت معلقة على الصور: "عيش ندل تموت مستور ". 


ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي
- عمر النداله ما كانت حل
-جمعه سعيده يا منوش
- قمر و الله 

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في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.
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عيش ندل تموت مستور🖤

A post shared by 💙MENNA FADALI💙 (@manoushafadali) on

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