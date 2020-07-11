بـ الكاجوال الجذاب.. منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.
وظهرت منة فضالي، ببنطال جذاب من الجينز باللون الأزرق، ومرتديه معه بلوزة أنيقة وجذابة باللون الأبيض، ودون أكمام لتبرز رشاقتها.
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كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الجذابة التى تتناسب مع ظهورها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الجذاب.
ووضعت عقدا حول الرقبة باللون الأبيض الذى يبرز جمال ظهورها.