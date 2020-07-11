رابعة الزيات تتألق بإطلالة جذابة مع ابنتها





وظهرت رابعة الزيات ، بفستان جذاب من الشيفون باللون الأسود، ومطعم بمجموعة من النقشات الملونة التى تبرز جمالها.





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كما اختارت تسريحة شعر جذابة تتناسب مع إطلالتها الناعمة، وتركت بعضاً من خصلات شعرها متطايرة بين كتفيها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رابعة الزيات فى الماكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الجذاب.





كما لم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع خاتم بسيط، وقرط لإكمال إطلالتها الجذابة.