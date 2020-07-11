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مرأة

رابعة الزيات تتألق بإطلالة جذابة مع ابنتها

السبت 11/يوليه/2020 - 08:15 م
رابعة الزيات
رابعة الزيات
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نهى هجرس
نشرت الفنانة رابعة الزيات، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة رفقة ابنتها.

وظهرت رابعة الزيات، بفستان جذاب من الشيفون باللون الأسود، ومطعم بمجموعة من النقشات الملونة التى تبرز جمالها.

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كما اختارت تسريحة شعر جذابة تتناسب مع إطلالتها الناعمة، وتركت بعضاً من خصلات شعرها متطايرة بين كتفيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رابعة الزيات فى الماكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الجذاب.

كما لم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع خاتم بسيط، وقرط لإكمال إطلالتها الجذابة.
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