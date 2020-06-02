بفستان أنيق وحذاء رياضي .. رابعة الزيات تبهر متابعيها بإطلالة غريبة.. شاهد

نشرت الفنانة رابعة الزيات، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت بإطلالة أنيقة ومختلفة.
وظهرت الفنانة رابعة الزيات، بفستان مميز باللون الأبيض، ومميز بنقشات ملونة تبرز عن جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض لإكمال إطلالتها.
كما اختارت وضع الماكياج باللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم.
وتركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويبفى البسيطة التى تتناسب مع إطلالتها.
ووضعت مجموعة من الإكسسوارات باللون الذهبى الذى يضيف لمسة انيقة لإطلالتها.