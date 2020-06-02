بقصة شعر جديدة .. رنا سماحة تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال جذابة





وتألقت بها رنا سماحة ، بتى شيرت أنيق باللون الأبيض، ومطعم بنقشات ناعمة تبرز عن جمالها، كما يتميز بتفصيلة النصف كم التى تبرز عن رشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رنا سماحة فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الماط .





واختارت تسريحة الشعر الويفى لشعرها البنى القصير الذى يبرز عن جمالها واناقتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت باظهور بإطلالتها الجذابة .