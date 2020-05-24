بالبيجامة.. رنا سماحة تثير الجدل بصورة العيد.. شاهد

نشرت الفنانة رنا سماحة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة في العيد
وظهرت رنا بأطلالة من المنزل حيث ارتدت بيجامة باللون الاسود نصف كم وشورت من نفس اللون واعتمدت تسريحة شعرها القصير مع خصلات شعر بسيطة علي جبهتها .
ومن الناحية الجمالية اعتمدت رنا مكياج باللون البينك بنفس لون الرسمة الموجوده علي البيجامة ، وكتبت رنا علي صورتها في تعليق " احلى عيد بالpyjama 😂
كل سنه وانتوا طيبين 🎁🎉
#العيد_فرحه #عيد_سعيد #ranasamaha"
وانهالت عليها التعليقات " لبس العيد شيك اووي "