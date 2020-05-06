بـ الجينز المنفوش.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

نشرت الفنانة رابعة الزيات، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة.
وظهرت بها رابعة الزيات، بفستان جينز باللون الأزرق، ومنفوش بشكل مميز، ومطعم بنقشة من الدانتيل الأزرق الذى يبرز عن جمالها، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الأبيض والأسود.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رابعة الزيات فى الماكياج على الألوان البنية للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز عن جمالها.
كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها على كريقة الويفى التى تبرز جمال إطلالتها.
ووضعت قرطا أنيقا باللون الذهبى لكمال إطلالتها الجذابة