بسيطة وأنيقة .. رابعة الزيات بإطلالة صيفية تبرز جمالها





وظهرت رابعة الزيات ، مرتدية جيب أنيق باللون الأبيض المشجر، ومعه جاكيت جينز باللون الأزرق الفاتح، وحملت حقيبة يد متعددة الالوان لتتناسب مع الجيب وتكمل إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رابعة الزيات فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.





كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع عقد حول الرقبة لأكمال إطلالتها.