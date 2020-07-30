البيئة: رفع درجات الاستعداد بالمحميات لضمان سلامة الزوار و الأنظمة البيئية





أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط أجواء الطبيعة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزائرين والأنظمة البيئية فى ظل الأزمة الراهنة .

وأكدت ان تلك الإجراءات تأتى فى إطار جهود وزارة البيئة لربط المواطنين بالبيئة وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها و الاستمتاع بها مع صونها للأجيال القادمة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية وخاصةالبيئية للوقوف إلى جانب العاملين بالقطاع السياحى فى ظل التعايش مع الأزمة الراهنة.





وأشارت أن المحميات الطبيعية بجنوب سيناء و البحر الأحمر استعدت لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الأضحى بتوفير كافة سبل الأمان للزائرين حيث يتم توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات و دورها فى حماية الطبيعة وسط أجواء من المسابقات والاحتفالات الرمزية مع عرض أفلام توضح التنوع البيولوجي الفريد بمصر وتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات والتأكيد على شعار الزيارات ( لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك ).





أصدرت الوزارة مؤخرا الأدلة الإرشادية الخاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات ذاتها والتى تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة او التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء بالإضافة الى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات.





الدليل الإرشادي الخاص بالمحميات برا ينص على ضرورة التزام الشركات بوجود سجل يوضح أسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة للمحميات بالإضافة الى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والأسطح مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها فى أكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها الى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة .





تدعو وزارة البيئة احتفال المواطنين بالعيد بالمحميات و الاستمتاع بأجواء الطبيعة الفريدة المميزة لمحميات جنوب سيناء التى تشمل خمس محميات وهم رأس محمد ، نبق ، ابو جالوم ، طابا ، سانت كاترين كذلك محميات البحر الأحمر تشمل الجزر الشمالية ، وادى الجمال ، علبه ، الجزر البعيدة.