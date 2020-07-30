AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البيئة: رفع درجات الاستعداد بالمحميات لضمان سلامة الزوار و الأنظمة البيئية

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر  لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى  المبارك لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط أجواء الطبيعة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزائرين والأنظمة البيئية فى ظل الأزمة الراهنة.
 
وأكدت ان تلك الإجراءات تأتى فى إطار جهود  وزارة البيئة لربط المواطنين بالبيئة وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها و الاستمتاع بها مع صونها للأجيال القادمة  لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة  بالإضافة إلى  تشجيع السياحة الداخلية وخاصةالبيئية للوقوف إلى جانب العاملين بالقطاع السياحى فى ظل التعايش مع الأزمة الراهنة. 

وأشارت  أن  المحميات الطبيعية بجنوب سيناء و البحر الأحمر استعدت لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الأضحى بتوفير  كافة سبل الأمان للزائرين حيث يتم توفير  منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات و دورها فى حماية الطبيعة وسط أجواء من المسابقات والاحتفالات الرمزية مع عرض أفلام توضح التنوع البيولوجي الفريد بمصر وتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات والتأكيد على شعار الزيارات ( لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك ).

أصدرت الوزارة مؤخرا الأدلة الإرشادية الخاصة بالرحلات البرية والبحرية  بالمحميات ذاتها والتى تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة او التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء بالإضافة الى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات.

الدليل الإرشادي الخاص بالمحميات برا ينص على ضرورة التزام الشركات بوجود سجل يوضح أسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة للمحميات بالإضافة الى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والأسطح مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها فى أكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها الى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة .

تدعو وزارة البيئة احتفال المواطنين  بالعيد بالمحميات و الاستمتاع بأجواء الطبيعة الفريدة المميزة لمحميات جنوب سيناء  التى تشمل خمس محميات وهم رأس محمد ، نبق ، ابو جالوم ، طابا ، سانت كاترين كذلك محميات البحر الأحمر تشمل الجزر الشمالية ، وادى الجمال ، علبه ، الجزر البعيدة.
البيئة: رفع درجات الاستعداد بالمحميات لضمان سلامة الزوار و الأنظمة البيئية
البيئة: رفع درجات الاستعداد بالمحميات لضمان سلامة الزوار و الأنظمة البيئية
البيئة: رفع درجات الاستعداد بالمحميات لضمان سلامة الزوار و الأنظمة البيئية
البيئة: رفع درجات الاستعداد بالمحميات لضمان سلامة الزوار و الأنظمة البيئية
البيئة: رفع درجات الاستعداد بالمحميات لضمان سلامة الزوار و الأنظمة البيئية
البيئة: رفع درجات الاستعداد بالمحميات لضمان سلامة الزوار و الأنظمة البيئية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البيئة تصدر الدليل الإرشادي لرحلات المحميات الطبيعية في ظل كورونا

الغوص والأنشطة البحرية تحصل على 50% تخفيضا من رحلاتها في المحميات

تخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء و البحر الأحمر 50% واتخاذ الإجراءات الاحترازية.. إصدار الأدلة الإرشادية للرحلات البرية والبحرية

رأس محمد .. جمال الطبيعة يتجلى فى جنوب سيناء

اليوم الأول للفتح.. إقبال كبير من الزوار على المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

ترشيحاتنا

لمخاطبة دول الفرانكفون.. التاريخ المصري ينطق باللغة الفرنسية.. حكاية شروق سيف وعشق الآثار

دعاء يوم عرفة للصائمين.. علي جمعة يوصي بـ 3 أدعية حتى أذان المغرب

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

أكثر دعاء مستجاب يوم عرفة

دعاء يوم عرفة للصائمين.. مستجاب لنيل كافة الخيرات

أفضل وقت للدعاء يوم عرفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور