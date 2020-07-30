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فن

أحمد الفيشاوي عن رحيل والده: توفى دون أن تلبي الصغيرة رغبته وطلبه الأخير

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا لابنته لينا مع جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.



وعلق علي الصورة: "قضت محكمة جنح الدقي ببراءة الفنان أحمد الفيشاوي من الحكم بالحبس لمدة سنة لامتناعه عن تنفيذ حكم نفقه بعد أن ألغت محكمة الأسرة هذا الحكم الذي كان يفرض علي أحمد الفيشاوي دفع مبلغ 23000 جنيه استرليني قيمة إيجار الشقة التي تقيم فيها هند الحناوي مع زوجها الحالي في انجلترا إضافه لمبلغ 7000 جنيه أجر مسكن للجده التي تقيم في القاهرة والصغيرة تقيم بالمخالفه للقانون مع زوج أمها بإنجلترا وكذلك مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لجد الأم بصفتها الحاضنه القانونية وهي لم تنفذ حكم الحضانة وتترك الصغيره تعيش بإنجلترا وتحرم الأب وأسرته من رؤيتها منذ أكثر من ستة سنوات كاملة حتى توفى الجد إلى رحمة الله دون أن تلبي له الصغيرة رغبته وطلبه الأخير في أن يراها ولو لمرة واحدة".
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