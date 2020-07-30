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محافظات

طارق رحمي ينعى محافظ الغربية الأسبق

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:04 م
المهندس سعيد مصطفى
المهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية الأسبق
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احمد علي
نعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالإنابة عن قيادات وأهالي المحافظة ببالغ الحزن والأسي، المهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية الأسبق والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 64 عامًا، سائلا المولي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.




شغل المهندس سعيد مصطفى كامل منصب محافظ الغربية عام 2016.


ويُعد أحد قيادات وزارة البترول حيث تولى رئاسة مجلس إدارة شركة بتروتريد للغاز ومساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول.


وتولى مسئولية محافظ الغربية لمدة عام وسيتم دفنه بمقابر الأسرة بالقاهرة.
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