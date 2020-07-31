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حوادث

ضبط 4595 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:38 م
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4595 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4595مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 1412 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و171 مخالفات السير بدون تراخيص، و19 دراجة نارية مخالفة، و32 مخالفة موقف عشوائي، و14 مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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