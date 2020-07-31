مع الخروف.. علا الفارس بإطلالة رياضية على إنستجرام
الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:54 م
علا الفارس
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة رياضية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم. وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: أضحى مبااااااارك ..أمنيتي كل عيد واحدة الحب السلام ودوام الصحة والعافية لأسرتي ولكم جميعا .. عاد عيدكم بحال افضل.
وارتدت علا الفارس اطلالة رياضية، حيث ظهرت مرتدية توب باللون الأسود، وعليه بنطال لينجن باللون الأسود، وحذاء رياضي بنفس اللون، وهو ما أبرز من رشاقتها. وقامت علا الفارس بـ ترك شعرها منسدلا مع رفع خصلات شعرها الأمامية بطريقة انسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها. وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع الماكياج الهادئ، فقامت باختيار اللون الموف كأحمر الشفاه، مع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها.
وأكملت علا الفارس إطلالتها بإرتداء الاكسسوارات ، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع ساعة يد باللون السيلفر.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..