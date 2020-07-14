بإطلالة بسيطة.. علا الفارس تشارك متابعيها صورة على البحر مع كلابها

شاركت الإعلامية الأردنية

متابعيها

صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت

علا الفارس بإطلالة بسيطة على البحر مع كلابها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر تعليقاتهم.