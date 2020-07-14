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مرأة

بإطلالة بسيطة.. علا الفارس تشارك متابعيها صورة على البحر مع كلابها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:37 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت علا الفارس بإطلالة بسيطة على البحر مع كلابها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر تعليقاتهم.


وارتدت علا الفارس تي شيرت باللون الأبيض نصف كم وبنطال ليجينز باللون الأسود، وهو ما أبرز من رشاقتها بشكل كبير.

ورفعت علا الفارس شعرها إلى الوراء عبر عمله كحكة  بطريقة بسيطة وجذابة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف علا الفارس في وضع الماكياج أو ارتداء الاكسسورت ، حيث اكتفت بالظهور بنظارة شمس باللون اللبني. 

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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