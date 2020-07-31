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أخبار العالم

شاهد.. السفير السعودي بالخرطوم يصلى وسط جموع الشعب السودانى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:00 م
السفير السعوديى بالسودان
السفير السعوديى بالسودان يؤدي صلاة العيد
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ميس رضا

شارك  سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر  في أداء صلاة عيد الاضحي المبارك بأحدي الساحات المخصصة للصلاة بالخرطوم بحري بحضور جمع  من أعيان المنطقة والمصلين،

 

ورحب  السفير بالجميع وهنأهم بعيد الأضحي المبارك، داعيا المولى القدير بأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية أعواما عديدة والجميع بأتم صحة وعافية وأمن وأمان.

 

فيما بادل المصلين  السفير التهاني بالمناسبة متمنين للمملكة قيادة وشعبا الرفعة والازدهار والتقدم وأن يديم عزها ويحفظ قادتها وأهله.


فى غضون ذلك، أدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، في 17129 جامعًا ومسجدًا إضافيًا بمناطق ومحافظات السعودية في طمأنينة وسكينة وخشوع.

 

وشهدت الجوامع والمساجد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تماشيًا مع تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وتطرق الخطباء في خطبهم إلى ما منّ الله به على حجاج بيت الله من الوقوف بعرفة في أجواء إيمانية وسكينة وطمأنينة، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده  لخدمة ضيوف الرحمن وإقامة فريضة الحج رغم جائحة كورونا.


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