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فن

100 حساب لـ أحمد سعد وحسن شاكوش تحقق 1.5 مليون مشاهدة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:01 م
100 حساب
100 حساب
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نبيل العدوى
استطاعت أغنية "100 حساب" للثنائي أحمد سعد وحسن شاكوش من تحقيق نحو 1.5 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد 48 ساعة على طرحها.

"100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.


وقد تم الانتهاء منذ فترة من تسجيل الأغنية فى أحد الاستوديوهات، وعلق كل من سعد وشاكوش عقب الانتهاء من التسجيل، أن الأغنية " هتهز مصر" وأنها مفاجأة للجميع، فهى لون وشكل مختلف وكلماتها ذات معنى دون اسفاف، وتحمل العديد من المفاجآت، وعبر كلا من  أحمد سعد وحسن شاكوش عن سعادتهما بالغناء معا لأول مرة.

تقول كلمات "100 حساب":
انا وسط ناسي بيتعملي ميت حساب .. والشهم لي مكان وسطنا لو حتى غاب
إحنا الرجوله والأدب والإحترام .. معمولنا فى الجدعنه مليون كتاب 
مياكولش عيشنا و ملحنا غير الأصيل .. لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل
كلمتنا واحده و على  الحلال متربيين .. في أي حته معروفين من غير دليل

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