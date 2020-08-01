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أخبار العالم

ترامب للشعب الأمريكي: تحملوا المسئولية وارتدوا الكمامات

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن على الشعب الأمريكي أن يتحمل المسئولية تجاه التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد. 

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "يجب أن تتحملوا المسئولية وترتدوا الكمامات وتحافظوا على التباعد الاجتماعي".

وتابع: "الفيروس متفشي بصرامة في أمريكا اللاتينية وهو ما يؤثر علينا هنا في الولايات المتحدة".

وسجلت ولاية فلوريدا الأمريكية 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتحطم بذلك الرقم القياسي لليوم الرابع على التوالي أمس الجمعة.

وعلى الرغم من أن حالات الإصابة الجديدة تأخذ طريقها حاليا نحو الانخفاض ، فإن الولاية مازالت تسجل حوالي 5300 حالة إصابة جديدة، على الرغم من أن هذا الرقم يقل بمقدار النصف عن مستويات الذروة والارتفاعات القصوى التى تم تسجيلها في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت الولايات المتحدة بأسرها أكثر من 150 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، وأكثر من 5ر4 مليون حالة إصابة مؤكدة، مع ما يقرب من مليونى حالة في شهر يوليو وحده، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.


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