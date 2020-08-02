جامعة حلوان تنظم دورة عن أساليب التقويم الحديثة





ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد لشهر اغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.









يأتي ذلك سعيا لتحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة .













كما يأتي لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.









ويتم عقد البرامج التدريبية عبر الفيديو كونفرانس لمدة يومين بواقع 20ساعات تدريبية لكل برنامج .





و من ضمن هذه البرامج ، برنامج أساليب التقويم الحديثة يومي 19 - 20 أغسطس 2020 ويحاضر فيه الدكتور سحر سيد امين مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي.























