صاحب مقطع فيديو تحدي حرق علم الكويت يعتذر: لم أقصد الإساءة.. الحجاج يرمون الجمرات في أيام التشريق.. أبرز عناوين الصحف الكويتية

اهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح الأحد، بإلقاء القبض على صاحب الفيديو الذي يدعو لحرق علم الكويت، وكذلك تعليق الرحلات الجوية بين البلدين، إضافة إلى استمرار مناسك الحج.





أبرزت الصحف الكويتية توقيف الأمن المصري شابًا نشر مقطع فيديو يدعو إلى حرق العلم الكويتي، حيث اعتذر الشاب في مقطع فيديو عن فعلته قائلا: «لقد كانت نيتي طيبة ولم أكن أقصد شيئا، أنا آسف على تصرفي وأعتذر للشعب الكويتي».





وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن دعوة لحرق علم الكويت مقابل جائزة مالية، لتصدر سفارة الكويت في القاهرة إثر ذلك بيانا.





ودعت السفارة الكويتية السلطات المصرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة، ‏ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات ووضع حد لها لما سيؤدي إليه استمرارها من تداعيات مضرة بالعلاقات القائمة بين البلدين.





من جهتها، أكدت وزارة الخارجية المصرية على قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعبا ودولة، لاسيما في ضوء اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامنًا مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى افاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.





كما اهتمت "القبس" بإعلان سلطة الطيران المدني المصري، تعليق جميع الرحلات بين مصر والكويت لجميع شركات الطيران لحين تقييم الموقف، بعد قرار الطيران المدني الكويتي وقف الرحلات.





وقال رئيس سلطة الطيران المدني المصري المهندس أشرف نوير، في كتاب موجه إلى مدير الطيران المدني الكويتي «أود أن أشير إلى القرار المفاجئ الصادر من سلطة الطيران المدني الكويتي برئاستكم بإيقاف التشغيل المنتظم بين مصر الكويت، والذي كان مقررًا اليوم 1 أغسطس، مما أدى إلى تكدس ركاب بعض الرحلات بالمطارات المصرية، إضافة إلى عودة بعض الرحلات من الجو بعد إقلاعها، لذا فقد تقرر تعليق جميع الرحلات بين البلدين، لجميع الشركات المصرية والكويتية لحين تقييم الموقف».





بدورها اهتمت "الأنباء" باستهلال حجاج بيت الله الحرام أيام التشريق الثلاثة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بالتوجه إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.





ويمضي ضيوف الرحمن أيام التشريق في مشعر منى وهم ينعمون برعاية الله، ثم بما وفرته حكومة المملكة من الخدمات ليؤدوا حجهم بسلام آمنين.





قال نائب وزير الحج والعمرة د.عبدالفتاح مشاط في تصريحات نقلتها قناة «العربية» انه «توافد الحجاج إلى جسر الجمرات لرمي الجمرة الصغرى دون معوقات.. ونوفر سيارات جولف لمن يشعر بالإرهاق»





وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي اتبعتها المملكة خلال موسم حج هذا العام 1441هـ، وقالت: «إن إجراءات السعودية خير مثال على ما يمكن تطبيقه للوقاية من كورونا».





دوليا، أبرزت صحيفة "الراي" إعلان وسائل إعلام بريطانية توقيف وزير سابق يشغل مقعدا نيابيا حاليا بعد اتهامات باغتصاب واعتداء جنسي.





ولم يكشف اسم السياسي، لكن الشرطة قالت في بيان إنها فتحت تحقيقا بعد اتهامات تتعلق باعتداءات وأعمال عنف جنسي في أربعة حوادث منفصلة.





وقال البيان إن «جهاز شرطة العاصمة تلقى الجمعة 31 يوليو ادعاءات تتعلق بأربعة حوادث منفصلة تتعلق بمعلومات عن انتهاكات جنسية واعتداء».





وأضافت الشرطة أنه «تم توقيف رجل خمسيني السبت الأول من أغسطس بسبب شبهات باغتصاب، وافرج عنه بكفالة».





وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن الاتهامات وجهتها مساعدة برلمانية سابقة له وتستهدف مسؤولا كبيرا في حزب المحافظين، كان وزيرا في السابق وهو نائب حاليا.



