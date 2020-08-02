48 درجة.. لهيب الصيف يلزم مواطني الكويت البيوت

تشهد دولة الكويت طقسا شديد الحرارة يضرب أنحاء البلاد، حيث سجلت أمس السبت 50 درجة مئوية.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية مسجلًا 48 درجة مئوية للعظمى مئوية أما الصغرى فتصل إلى 36 درجة مئوية.

وتكون الرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.