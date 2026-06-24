أمن الغربية يحرر 297 مخالفة متنوعة في حملات مرورية مكبرة

رصدت إدارة مرور الغربية، 297مخالفة متنوعة، في حملات على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

حملات مرورية



تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 297مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين



كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 95 ألفا و640 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.