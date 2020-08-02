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أخبار العالم

أحمد الجار الله: فيديو "تحدي حرق العلم" أظهر مشاعر وأخلاق أهل مصر الطيبة تجاه الكويت

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:44 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية العميد أحمد الجارالله إن الفيديو الخاص بـ"تحدي حرق علم الكويت"، والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، أظهر مشاعر وأخلاق أهل مصر الطيبة تجاه الكويت.

وأضاف الجارالله - في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "‏نعوذ بالله من غضب الله، أشرار التواصل الاجتماعي بأهدافهم الشريرة، تكالبوا علي مواطن مصري أراد أن يثبت لنا أن الشعب المصري محب للكويت وأهلها وقادتها، المواطن أخذ صورة للعلم الكويتي وأجرى مقابلات مع المارة، وطلب منهم حرق العلم، الكل رفض وأبدى مشاعر أخلاق أهل مصر تجاه الكويت، إنه مواطن طيب".

وناشد الجارالله السلطات الأمنية باعتبار أن الشاب الذي أراد أن يثبت لنا أن شعب مصر محب لشعب الكويت، لم يرتكب جرما يحاسب عليه، اتركوه إنه لم يفعل منكرا، أنا كويتي لم أجد ما فعله جريمة، لقد أراد خيرا ولم يرد شرا، سأل المارة وأغراهم بالمال، وأثبت أن مشاعر أهل مصر لا تشترى، الشاب نيته طيبة بيضاء، فليخرص أشرار التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بإخلاء سبيل المصور المتهم بنشر فيديو "تحدي حرق علم دولة الكويت"؛ وذلك بعدما كشفت التحقيقات عدم قصد المصور المتورط بالواقعة، الإساءةَ إلى الكويت أو شعبها.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول مقطع مصور لشخصٍ حال استطلاعه رأي البعض من عامة الناس في حرقهم علم الكويت، مقابل أخذهم مبلغا ماليا، ورفض من استطلع رأيهم ذلك، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة.

وقد أكدت تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية حول الواقعة، عدم انضمام المتهم لأي جماعة إرهابية، وأن قصده من ترويج المقطع المتداول، توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي.
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