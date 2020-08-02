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رياضة

حمدي فتحي يجري مسحة جديدة لكورونا خلال ساعات

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي  إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سوف يخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة لمتابعة حالته بعد إصابته بكورونا .

 وأوضح أن الجهاز الطبي يقوم بالترتيب ليجري اللاعب مسحة منفردة من أجل الاطمئنان على حالته. 


وكان الفريق قد عاد إلى استئناف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمبارياته القادمة في بطولة الدوري الممتاز ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وكان الفريق قد خاض وديتين أمام فريقي سموحة والجونة انتهتا بفوز الأهلي برباعية نظيفة و5-2 على التوالي، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للارتباطات المقبلة محليًّا وإفريقيًّا.

وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني محاضرة للاعبي الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. 

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