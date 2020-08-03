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تعليم

لطلاب الثانوية العامة راغبي الالتحاق بجامعة مصر الدولية.. تعرف على مصروفات كلياتها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:03 ص
جامعة مصرالدولية
جامعة مصرالدولية
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نهلة الشربيني


اعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.


وأوضح المجلس أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ  95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة  والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

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الأعلى للجامعات الخاصة: 95% للطب البشرى و90% للأسنان والصيدلة 80% كلية الهندسة



وننشر  مصروفات كليات جامعة مصر الدولية:


كلية الصيدله 42.750 ألف جنيه للتيرم الأول و 42.750 ألفا للتيرم الثانى + 9000 جنيه  مصاريف ادارية.





كلية طب الأسنان 52 ألف جنيه للتيرم الأول و 52 ألفا للتيرم الثانى + 10000 جنيه مصاريف ادارية.





كلية الألسن 27 ألف جنيه للتيرم الأول و 27 الفا للتيرم الثانى + 8000 جنيه مصاريف ادارية





كلية إدارة الأعمال والتجارة الخارجية  35 ألف جنيه للتيرم الأول و 35 ألفا للتيرم الثانى + 10000 جنيه مصاريف ادارية .





كلية علوم الحاسب الآلي 27 ألف جنيه للتيرم الأول و 27 ألفا للتيرم الثانى + 8000 جنيه مصاريف ادارية.





كلية الهندسة 35 ألف جنيه للتيرم الأول و 35 ألفا للتيرم الثانى + 9000 جنيه مصاريف ادارية.





كلية الإعلام هي 35 ألف جنيه للتيرم الأول و 35 ألفا للتيرم الثانى + 8500 جنيه مصاريف ادارية.



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وقد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الاثنين الماضي، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.

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