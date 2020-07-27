لطلاب الثانوية العامة.. اعرف مكانك في تنسيق الجامعات الخاصة 2020

وافق مجلس الجامعات الخاصة علي الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.





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ووافق المجلس علي الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، على أن يتم قبول الطلاب بالحد الأدنى للتقدم هذا العام فى الكليات بواقع:

- 95% للطب البشرى

- 90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى

- 80% كلية الهندسة والطب البيطري

- 70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب .

- 60% كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية.

- والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

ووافق المجلس على تعديل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تعديل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية والتمريض بجامعة سفنكس ليصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفصل كلية التمريض لتصبح كلية مستقلة.