لطلاب الثانوية العامة.. اعرف مكانك في تنسيق الجامعات الخاصة 2020

وافق مجلس الجامعات الخاصة علي الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.
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ووافق المجلس
علي الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام
الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، على أن يتم قبول الطلاب بالحد الأدنى للتقدم هذا
العام فى الكليات بواقع:
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95% للطب البشرى
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90% كليات طب الأسنان
والصيدلة، والعلاج الطبيعى
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80% كلية
الهندسة والطب البيطري
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70% كليات الفنون
التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم
الحاسب .
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60% كليات
الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية.
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والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.
ووافق المجلس
على تعديل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي