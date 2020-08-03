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فن

محمد عبدالرحمن: ضيوف شرف مسلسل جمجوم وبم بم إضافة كبيرة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة
عبّر الفنان محمد عبد الرحمن عن سعادته  بظهور عدد من نجوم الكوميديا معه في مسلسل جمجوم وبم بم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" كضيوف شرف. 

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد" إنهم كانوا إضافة كبيرة للعمل، وكل منهم كان له بصمة مع الجمهور في المشهد الذي ظهر به، خاصة أنهم نجوم كوميديا من الطراز الفريد حسبما أوضح.

من النجوم الذين ظهروا معه، أحمد السعدني والراحلة رجاء الجداوي.

وكان قد نشر الفنان محمد عبد الرحمن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي. 

وعلق محمد عبد الرحمن عليها قائلا: "آخر ظهور للنجمة العظيمة #رجاء_الجداوي كان معانا في #جمجوم_وبم_بم قد إيه نجمة كبيرة وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل ربنا يرحمها.. أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين".
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