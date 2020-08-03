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اقتصاد

حنان طاهر: بعد كورونا مصر ستنضم إلى قائمة الدول الكبرى

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:49 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
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ولاء عبد الكريم
أعربت الدكتورة حنان طاهر، الأمين العام لاتحاد المستثمرين الأفريقي الآسيوي، عن توقعاتها بأن تنضم مصر إلى قائمة الدول الكبرى، بعد أن تنقشع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وأشادت طاهر، بأسلوب إدارة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لأزمة انتشار كورونا، مؤكدة أنها أدارت الأزمة باحترافية كبيرة، ونجحت، إلى حد بعيد، في تقليل الآثار السلبية للمشكلة الصعبة.

وأكدت الأمين العام، في تصريحات لها، أن الإجراءات والمبادرات، إضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية منذ عام 2016، أدت إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى إشادات مؤسسات التمويل الدولية.

ولفتت إلى أن مصر استطاعت تحقيق تطور واضح في المؤشرات الاقتصادية رغم جائحة كورونا، وأن الأرقام تؤكد وجود تحسن في أداء الاقتصاد المصري، وهو ما أثبتته المؤسسات الدولية في تقاريرها، مشيرة إلى ما أعلنته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، مؤخرا، بشأن الإبقاء على تصنيف مصر عند "B+"، وتوقعها بأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، وأن يبلغ النمو 5.5% في السنة المالية 2022.

وناشدت حنان طاهر جموع المواطنين المحافظة على الالتزام بالإجراءات الوقائية، واشتراطات التباعد الاجتماعي؛ حتى يستمر التراجع في أعداد الإصابات بالفيروس، حتى نصل إلى "صفر إصابات".

ودعت إلى العمل من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما في الدول الأفريقية.

وكشفت طاهر أن اتحاد المستثمرين سيركز في الفترة القادمة على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال الاقتصاد الرقمي، وتعزيز عمليات جمع البيانات وتحليلها، واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء؛ وهي قواعد قوية ومتينة ستؤدي إلى إحداث تأثير اقتصادي واجتماعي هائل في دول القارتين، خاصة البلدان التي تعاني من نقص التمويل.
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