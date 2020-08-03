رجل يهدد بتفجير قنبلة في مركز أعمال بأوكرانيا

هدد رجل بتفجير عبوة ناسفة داخل مركز تجاري في العاصمة الأوكرانية كييف ، بحسب وزارة الداخلية، وفق ماذكرت صحف دولية، وانتشرت قوات الأمن الأوكرانية حول إحدى البنايات.









وكتب نائب وزير الداخلية أنطون جيراشينكو على فيسبوك أن الرجل الذي يحمل حقيبة ظهر دخل أحد البنوك في مركز ليوناردو التجاري في وسط كييف يوم الاثنين زاعما أن لديه قنبلة.





وقال جيراشينكو إن الرجل طلب التحدث إلى الشرطة عبر الهاتف ، لكنه سمح لموظفي البنك بمغادرة المبنى.





وصرح جيراشينكو لوكالة الأنباء الفرنسية "وفقا لمعلومات أولية ، اختارت امرأة ترأس فرع البنك البقاء في المبنى".





وذكر جيراتشينكو إن سلطات تطبيق القانون تتفاوض حاليا مع الرجل وتحثه على الاستسلام.





ويعد هذا ثالث حادث يقع فى الاسابيع الاخيرة.





وفي الشهر الماضي احتجز رجل مسلح يحمل متفجرات 13 راكبا في حافلة في مدينة لوتسك بغرب أوكرانيا.





وأطلقت الشرطة سراح الركاب وألقت القبض على المهاجم بعد مواجهة استمرت 12 ساعة بعد أن وافق الرئيس فولوديمير زيلينسكي على طلبه بنشر توصية فيلم على وسائل التواصل الاجتماعي.





وفي 23 يوليو، احتجز رجل آخر ضابطًا كبيرًا في الشرطة رهينة في مدينة بولتافا بوسط أوكرانيا قبل أن يُقتل برصاص الشرطة ولم يصب الرهينة بأذى.



