بعد شهرين في الفضاء.. عودة طاقم ناسا وسبيس اكس بـ مركبة دراجون

عادت المركبة الفضائية "دراجون Crew Dragon" إلى الأرض بعد قضاء شهرين في محطة الفضاء في رحلة تجارية بالمشاركة بين وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وشركة سبيس إكس.

ووفقا لشبكة "بي بي سي"، هبطت المركبة، التي تحمل رائدا الفضاء الأمريكيين داج هيرلي وبوب بنكن، في جنوب بينساكولا على ساحل خليج فلوريدا وذلك بعد اكتمال مهمتها التاريخية .

وبهذه الخطوة أدخل الطاقم وكالة الفضاء الأمريكية حقبة جديدة، حيث سيتم شراء جميع احتياجات النقل البشري فوق سطح الأرض في المستقبل من شركات خاصة، مثل "سبيس إكس".

وتقول الوكالة الحكومية إن الاتصال بمزودي الخدمة بهذه الطريقة سيوفر لها مليارات الدولارات التي يمكن تحويلها لإيصال رواد فضاء إلى القمر والمريخ.

و بعد الهبوط مباشرة، قالت وحدة التحكم في مهمة "سبيس إكس" "نيابة عن فريقَي سبيس إكس وناسا، مرحبا بكم مرة أخرى في كوكب الأرض. شكرا على جعل سبيس إكس تحلق".

وكانت المركبة "دراجون" الفضائية قد أطلقت إلى محطة الفضاء في نهاية شهر مايو الماضي على صاروخ "فالكون ناين"، الذي أمنت إمداداته "سبيس إكس" أيضا.

وبدوره، أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي حضر إطلاق المركبة الفضائية قبل شهرين، بعودتها الآمنة. وغرد قائلًا "شكرا للجميع! من الرائع عودة رواد فضاء ناسا إلى الأرض بعد مهمة ناجحة للغاية استمرت شهرين".

