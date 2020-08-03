AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد شهرين في الفضاء.. عودة طاقم ناسا وسبيس اكس بـ مركبة دراجون

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:40 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المنوعات
عادت المركبة الفضائية "دراجون Crew Dragon" إلى الأرض بعد قضاء شهرين  في محطة الفضاء في رحلة تجارية بالمشاركة بين وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وشركة سبيس إكس.

ووفقا لشبكة "بي بي سي"، هبطت المركبة، التي تحمل رائدا الفضاء الأمريكيين داج هيرلي وبوب بنكن، في جنوب بينساكولا على ساحل خليج فلوريدا وذلك بعد اكتمال مهمتها التاريخية .

وبهذه الخطوة أدخل الطاقم وكالة الفضاء الأمريكية حقبة جديدة، حيث سيتم شراء جميع احتياجات النقل البشري فوق سطح الأرض في المستقبل من شركات خاصة، مثل "سبيس إكس".

وتقول الوكالة الحكومية إن الاتصال بمزودي الخدمة بهذه الطريقة سيوفر لها مليارات الدولارات التي يمكن تحويلها لإيصال رواد فضاء إلى القمر والمريخ.

و بعد الهبوط مباشرة، قالت وحدة التحكم في مهمة "سبيس إكس" "نيابة عن فريقَي سبيس إكس وناسا، مرحبا بكم مرة أخرى في كوكب الأرض. شكرا على جعل سبيس إكس تحلق".

وكانت المركبة "دراجون" الفضائية قد أطلقت إلى محطة الفضاء في نهاية شهر مايو الماضي على صاروخ "فالكون ناين"، الذي أمنت إمداداته "سبيس إكس" أيضا.

وبدوره، أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي حضر إطلاق المركبة الفضائية قبل شهرين، بعودتها الآمنة. وغرد قائلًا "شكرا للجميع! من الرائع عودة رواد فضاء ناسا إلى الأرض بعد مهمة ناجحة للغاية استمرت شهرين".
بعد شهرين في الفضاء.. عودة طاقم ناسا وسبيس اكس بـ مركبة دراجون
بعد شهرين في الفضاء.. عودة طاقم ناسا وسبيس اكس بـ مركبة دراجون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. انفجار النموذج الأولي لصاروخ فضاء اكس سبيس

سبيس إكس تدخل التاريخ.. الكبسولة كرو دراجون تصل إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح

فيديوهات وصول الكبسولة كرو دراجون لمحطة الفضاء الدولية .. شاهد

تشالنجر وكولومبيا.. انفجارات تعرض لها برنامج الفضاء الأمريكي قبل إطلاق "سبيس إكس"

«سبيس إكس».. تفاصيل المهمة التاريخية لرواد وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلن فشلها أمام وباء كورونا: لا علاج على الإطلاق

النواب يكشف عن تفاصيل تعديل قانون امتحانات الثانوية العامة

العثور على جثة طفل مفقود في معدة تمساح | شاهد

5 زيجات في حياة رشدي أباظة.. سامية جمال الأطول والثانية أمريكية

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

لجنة الفيضانات بـ السودان تحذر من ارتفاع منسوب المياه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينخفض في المواصلات ويزيد في مكان العمل.. علماء يكتشفون السر

كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها